Auto Sprint

A partir del 7 de julio los vehículos pick up como el VW Amarok, Mitsubishi L200, Nissan Navara o Fiat Fullback tendrán la misma consideración que un turismo a efectos de circulación, ya que entra en vigor una nueva instrucción de la Dirección General de Tráfico en la que la configuración, uso y prestaciones de un pick up, están dentro del ámbito propio de las de un vehículo tipo turismo y no de las de un camión, como estaba considerado hasta ahora. Los conductores de estos vehículos ya podrán, por ejemplo, circular a 120 km/h por las autovías y autopistas españolas.

Por: Dept. Redacción

La Instrucción resalta que los pick-up, cuya masa máxima no sea superior a 3.500 kg, en los que las plazas de asiento y la zona de carga no estén situados en un compartimento único y cuya altura total no sea superior a 2 m, les serán de aplicación las mismas normas de Circulación que a los vehículos tipo turismo (uso de carriles en sentido contrario al habitual, orden de preferencia en ausencia de señalización, adelantamientos, velocidades, niveles de servicio en situaciones de vialidad invernal, uso de carriles VAO,…). Lo anterior no afecta en ningún caso a cualesquiera otras obligaciones (fiscales, periodicidad de ITVs,…) que se puedan derivar de su clasificación formal como vehículo industrial por criterios de Construcción en el Registro de Vehículos, algo que se les ha quedado a medias a los de la DGT pues ¿por que razón ha de pasar un pick up el doble de ITV que un todoterreno convencional? No tiene sentido, a ver si se dan cuenta y también lo cambian.

Sin duda, esta nueva configuración a efectos de circulación supondrá un nuevo atractivo para un desarrollo más rápido de este tipo de vehículos en un segmento, el privado, en alza. Hasta ahora el tener que circular con estos vehículos más lento que los turismos detraía la venta en el segmento, además de ser francamente tedioso para los propietarios ya que, a todos los efectos, circular con un pick up moderno es igual que llevar un todo terreno y desde luego, no como conducir un camión: estabilidad, frenos, etc no eran comparables a los industriales, aunque algunos hay que son más un camión que un turismo…