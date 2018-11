Auto Sprint

Se acaba de presentar la cuarta generación del pequeño de los Suzuki todo terreno, el Jimny que antes se llamó LJ10 y más recientemente SJ30, SJ410, Samurai, etc Con una estética de lo más acertada, con recuerdos a las generaciones anteriores, el nuevo Jimny será sin duda todo un éxito de ventas; de hecho ya hay lista de espera en los concesionarios de todo el mundo. 4×4 pequeño y ligero, funcional y práctico, está diseñado para ser una herramienta para profesionales.

Por: David Herranz

Desde 1970 la marca japonesa Suzuki comercializa un vehículo 4×4 pequeño pero con grandes dotes fuera de carretera. De estos pequeños todoterrenos ha vendido casi tres millones de unidades en el mundo y es que la combinación 4×4 y tamaño reducido es una opción deseada por una gran parte de los conductores, sobre todo aquellos que por su trabajo o su afición circulan muy a menudo por pistas de tierra.

“El nuevo Jimny lleva consigo la herencia de un pequeño, ligero y auténtico off-road y es una pieza clave en la historia de la conducción 4×4 de Suzuki.” Así reza la marca al presentar esta nueva generación que sin duda batirá record de ventas en los concesionarios, no sólo por su cuidada y acertada estética sino por sus cualidades de todo terreno.

Tres generaciones preceden a esta que ahora se presenta. La primera, LJ10 de 1970 a 1980, el SJ30 de 1981 a 1998 y el Jimny de 1998 al 2018. El modelo varía en cuanto a cotas y distancias, tamaños al fin y al cabo, en ser 0,5 cm más alto que el anterior y 4,5 cm más ancho. El maletero también ha crecido en 53 litros de espacio interior aunque si queremos llevar carga lo suyo es abatir algún asiento posterior.

Los toques retro tanto en los interiores como en la estética exterior le hacen ganar muchos puntos. Como curiosidad los nuevos Jimny se pueden comprar (como extra) con una calandra delantera diferente a la de serie con aspecto aún más retro.

La antigua motorización del Jimny era de 1.300 c.c. La del nuevo modelo es 1.500 c.c. gasolina, con un motor un 15% más ligero y con nuevas tecnologías que lo hacen aún más eficiente. Ofrece un par más alto que su predecesor pero lo importante no es el motor, que aunque no tiene una potencia explosiva es capaz de mover el vehículo en toda clase de terrenos. Lo importante como decíamos es el cambio, la transmisión de la fuerza a las ruedas, a las 4, mediante una palanca con las indicaciones 2×4 larga, 4×4 larga y 4×4 reductora. Con estos modos mecánicos (no mediante botones y electrónica) el coche es capaz de superar todos los obstáculos en el campo. Si añadimos su poco peso seguro que en capacidades fuera pista se sitúa por encimo de muchos otros todoterreno más grandes y “gastosos”.

Sus grandes cualidades son el robusto chasis de escalera, la transmisión 4WD a tiempo parcial con reductora y la suspensión rígida de tres puntos con muelles helicoidales, todos ellos elementos clave para una conducción off-road de altura. Con estos componentes consigue un ángulo de ataque de 37 grados, un ángulo central de 28 grados y un ángulo de salida de 49 grados, que le permiten pasar sobre obstáculos y subir rampas sin dañar los guardabarros ni los bajos.

Robusto exterior, sólida carrocería de formas cuadradas, capacidades off-road, gran robustez, interior diseñado para no precisar un uso delicado, el panel de instrumentos y todas las áreas circundantes tienen un acabado resistente a los arañazos y a las manchas, botones y manillas fácilmente manejables,… sin duda un vehículo para el campo que será un gran éxito de ventas.

El nuevo Jimny además incorpora todas las nuevas tecnologías por y para mayor seguridad de sus ocupantes como aviso de riesgo de colisión con el vehículo de delante o con un peatón, aumenta la fuerza de frenada o aplica el freno directamente, alerta de abandono de carril, asistente de luces de largo alcance que cambia automáticamente las luces de largas a cortas, etc, etc

Desde 17.000 hasta 20.800 euros se podrá adquirir en España este pequeño gran todo terreno.