Auto Sprint

Por: David Herranz

La noticia saltaba cuando el ultimo rally del Campeonato de España de Tierra, su gran broche final, se anulaba quedando como puntuable sólo para el regional y la Copa Kobe. Puestos al habla con el organizador nos explica que la policía local de Brunete ha dado un informe negativo al paso del rallye por su municipio. Por contagio Sevilla la Nueva emite también un informe negativo para el paso por su municipio, anulando por consiguiente dos términos municipales enteros por los que trascurría la prueba.

En realidad esta problemática comienza en 2018 cuando se celebra la primera edición de este rally. A su paso por el término municipal de Navalcarnero algunos caminos se estropean y el ayuntamiento a través de sus técnicos exige algo más de 1.500 euros para la reparación de una tubería, una acequia y una zona de sembrado de un particular. El seguro de Responsabilidad Civil del organizador entrega a éste un cheque por el valor requerido por el ayuntamiento aunque este cheque nunca llega al consistorio y es ingresado en la cuenta bancaria del organizador. Según el organizador el ayuntamiento nunca contestó a sus correos electrónicos solicitando donde había que ingresar el dinero o si preferían que el propio organizador arreglase los desperfectos.

El 28 de octubre de este año (22 días hábiles antes de la prueba) el organizador solicita los permisos al Ayuntamiento de Navalcarnero, que los deniega al no haber cobrado los desperfectos del 2018. El organizador entonces cambia el recorrido sin pasar por Navalcarnero y vuelve a pedir permisos al resto de municipios. Esto se hace a escasos 9 días hábiles de la celebración de la prueba.

Descartando Navalcarnero, lo sucedido en los otros dos ayuntamientos nos lo han contado los concejales de deportes de cada corporación. En Sevilla la Nueva nos dicen que su intención ha sido siempre hacer el rallye. De hecho, el concejal y el propio alcalde se desplazaron al ayuntamiento de Navalcarnero para intentar solucionar el tema de su permiso sin éxito. Distinto del trazado original, el organizador presenta un segundo recorrido pero que también llegaba al término municipal desde Navalcarnero (también inviable). El tercer recorrido presentado (el 18 noviembre) pasaba por una finca particular en la que el ayuntamiento no puede autorizar su paso al ser privativa.

En Brunete el organizador tiene una reunión con el alcalde y éste le dice que hay voluntad de colaborar pero tiene que pedir informes a los técnicos antes de autorizar. El alcalde solicita tres informes pero posteriormente el organizador cambia los recorridos y no hace constar si las autorizaciones de la Comunidad de Madrid presentadas anteriormente lo son también para los nuevos recorridos. El ayuntamiento de Brunete habla con el de Navalcarnero (ambos gobiernos del PSOE) y le informan que los caminos se estropean y que el organizador no paga las reparaciones. El ayuntamiento no dispone de una partida presupuestaria extra para la reparación de caminos. Posteriormente llega un informe de policía local donde se hace constar que en el lugar, dia y horario de la prueba hay caza, denegando el permiso al organizador.

Estos son los hechos narrados por los distintos ayuntamientos. Parece lógico que Navalcarnero no de permiso si no se le han arreglado los desperfectos de la edición anterior y que otros ayuntamientos tampoco lo hagan sabiendo de estos hechos. Tambien cabe la posibilidad de que Navalcarnero no quiera cobrar los arreglos para tener una excusa para no dar los permisos ya que la organización ha hablado con ellos varias veces para pagar y no ha habido respuesta. Aún así no se entiende que teniendo la organización el permiso de la Federación Española firmado el 1 de abril, presente la solicitud el 28 de octubre, un mes antes de la prueba; quedándose sin margen de tiempo si encuentra (que siempre los hay) algún tramo a cambiar o problema que solucionar.

En el aspecto deportivo 46 eran los equipos que salían a la carrera, una prueba con un solo tramo en ambas direcciones y varias repeticiones. De los 46 equipos, 7 eran de la Copa Propulsión y 9 los participante en la Copa Kobe, donde se jugaban la clasificación de la temporada.

El AVIA Rally Team con Gorka Eizmendi y Diego Sanjuán al volante de un Skoda Fabia R5 alquilado a Calm Competició llegaba a la octava cita del CERT para luchar por el subcampeonato. Al no ser ya puntuable, el equipo vasco se lo ha tomado a modo de test de la nueva montura de cara al 2020 consiguiendo ir primeros hasta el tercer tramo donde tenían una salida de pista y abandonaban.

Los madrileños Marbán – Ferrero salían a la prueba con un nuevo VW Polo GTI R5, del que el piloto algo de experiencia había tenido pero no en tierra y participaba con mucha ilusión para probar en esta superficie de cara a la próxima temporada. Hicieron segundos en el primer y segundo tramo, heredando el primer puesto en la tercera especial tras la salida de los vascos, sin abandonar la primera posición el resto de la jornada y venciendo en esta segunda edición del Rally de Madrid.

El joven Delbin García copilotado por Cándido Carrera con su Peugeot 208 R2 terminan segundos y Alberto Monarri con Borja Rozada en un Ford Fiesta dijo adiós tras romper el motor de su coche cuando rodaba en una magnífica tercera posición general tras el tramo 3. También en la cuarta especial abandonaba Julián Vera con rotura en su VW Golf. El tercer cajón del podium se lo llevaron Carlos Fernández y Jose Vicente Fernández con su Evo IX seguidos del equipo formado por los madrileños Manolo Gomez-Manzanilla y su copiloto Martin Lumbreras, a bordo del Peugeot 208 con el que han conseguido el Campeonato de España de Rallyes de Tierra en Dos Ruedas Motrices.

El primer clasificado entre los todoterreno ha sido Willy Villanueva con un Toyota Hilux en la sexta posición de la general que ha tenido una cerrada lucha con Salinero y su Nissan Proto Dakar que acababa séptimo. Destacar también a Toño Sainz con su precioso Subaru Legacy 2.0 Turbo 4WD; todo un clásico luchando con las monturas más actuales y que ha terminado entre los diez primeros.

En la Copa Kobe triunfo de Unai García por delante de Alejandro Martin con el que ha mantenido una lucha a la décima. Sergio Lopez ha sido tercero más separado de los dos primeros.

Clasificación General:

1º DANIEL MARBAN OJEA – VICTOR MANUEL FERRERO – VOLKSWAGEN POLO GTI R5

2º DELBIN GARCIA ALONSO – CANDIDO CARRERA – PEUGEOT 208 VTI R2

3º CARLOS FERNANDEZ Gª – JOSE VICENTE FERNANDEZ – MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX

4º MANUEL GOMEZ-MANZANILLA – MARTIN LUMBRERAS – PEUGEOT 208 VTI R2

5º LUIS ANDRES BONILLO – CARLOS TRIPIANA FUERTES – PEUGEOT 208 VTI R2

6º WILLIAMS VILLANUEVA – BORJA AGUADO SANTIAGO – TOYOTA HILUX

7º JOSE MANUEL SALINERO – IRENE SALINERO BODAS – NISSAN PROTO DAKAR

8º ANDRES LOPEZ ARCHILLA – CARLOS LOPEZ HIDALGO – PEUGEOT 206 XS

9º SAMUEL VERA ALBERRUCHE – FELIPE GONZALEZ – TOYOTA GT86

10º ANTONIO SAINZ CENAMOR – JAVIER Mtnez.-CATTANEO – SUBARU LEGACY 2.0 TURBO 4WD

11º y vencedor de la Copa Kobe: UNAI GARCIA GONZALEZ – EGUZKIÑE ENRIQUEZ – TOYOTA AYGO N3