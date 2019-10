Auto Sprint

Por: Dept. Redacción

Fernando Alonso, uno de los pilotos que ha visto desarrollarse los juegos y simuladores de carreras desde su inicio en competición, ha sido el elegido por Codemaster para ayudar en el desarrollo de este juego de carreras al que ha contribuído con toda su sabiduría en los circuitos.

El juego GRID ha sido presentado en Madrid con motivo de su lanzamiento en el sistema de entretenimiento PlayStation4, en la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One X y en formato Windows PC.

GRID es una experiencia de carreras como ninguna otra. Inspirado en la franquicia original, se trata una nueva mirada del género con nuevos contenidos, nuevas experiencias y nuevas historias esperando a ser escritas. GRID trata de carreras impredecibles donde cualquier cosa puede ocurrir cuando las luces se ponen en verde. Es un nuevo capítulo de la franquicia GRID; un juego que reajusta las expectativas.

GRID captura cada momento de la carrera, desde la adrenalina de las luces apagadas hasta la euforia de llegar a la meta, y entre medias, todo es acción. Los incidentes se suceden uno tras otro, adelantamientos ajustados, golpes de parachoques y colisiones competitivas. ¿Tu objetivo? Convertirte en el campeón de GRID World Series.

Fernando Alonso

Considerado como uno de los mejores pilotos de la actualidad en la F1, Resistencia y en Coches de Serie, Fernando Alonso ha firmado como Consultor de Carreras y aparece en el propio juego. Los jugadores participarán en un serie de eventos deportivos enfrentándose contra algunos componentes de la FA Racing, el equipo de Alonso en E-Sports, a través de múltiples clases de carrera antes de enfrentarse cara a cara con el excampeón mundial de la Fórmula Uno en el célebre Renault R26 F1, en un enfrentamiento final.

GRID logra el equilibrio perfecto, ofreciendo riesgo y recompensa para cada tipo de piloto. El manejo es increíblemente sensible con una curva de aprendizaje que atrae tanto a los usuarios de juegos causales como a los acérrimos pilotos de simulación.

La progresión se recompensa con elementos distintivos, compañeros de equipo, cartas de jugador, logros y galardones de pilotaje. Los pilotos controlados por la IA del juego llevarán al límite al usuario para ganarse un espacio en el podio y lograr la victoria en el campeonato mundial GRID World Series.

Los daños realistas pueden afectar tanto al rendimiento como al control del coche y demasiado contacto con el mismo piloto se tornará en un enemigo formidable que no se detendrá ante nada para vengarse en la carrera.

Los coches más icónicos jamás conducidos: Gran variedad de coches entre los que elegir, desde vehículos de la clase GT, Turismos, Coches de serie, Muscle, Supermodificados y muchos más. Pilota los mejores coches, tanto los clásicos como los más modernos como el Porsche 911 RSR, el Ferrari 488 GTE, el Ford GT40 o el Pontiac Firebird modificado.

12 localizaciones: Compite por las calles de icónicas ciudades, circuitos conocidos a nivel mundial y preciosas pistas de un punto a otro, como La Habana, Shanghai, Barcelona, San Francisco y muchos más.

Se puede eligir entre 6 distintos caminos de tu carrera, todos ellos te llevarán al campeonato GRID World Series, con eventos de Showdown adicionales: Touring, Stock, Tuner, GT, Invitational o The Fernando Alonso Challenge.

Precios: PS4/Xbox One 69,99€ y 49,99€ para PC.