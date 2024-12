Albert Orriols y Xevi Moreno Campeones de Cataluña de Rallyes de Asfalto 2024

El piloto de Vic situó su Škoda Fabia Rally2 evo en la segunda posición final del histórico Rallye 2000 Viratges, uno de los más antiguos del país, resultado que le valía para llevarse el campeonato.

La prueba organizada por el Biela Club Manresa cerraba el calendario catalán de rallyes de asfalto, certamen donde los integrantes del equipo Sim-m llegaban como líderes destacados, con un exigente itinerario formado por 16 tramos cronometrados y más de 110 kilómetros de competición.

El objetivo principal del piloto de Vic no era otro que terminar la prueba y asegurar los puntos

necesarios para conseguir un título más en su dilatado palmarés, saliendo con prudencia en la primera mitad de la jornada. Pese a empezar sin tomar ni un solo riesgo, enseguida Orriols –Moreno se colocaban en la segunda posición de la clasificación general al no cometer ningún error con un Škoda preparado a la perfección por el equipo PCR Sport.

Al pasar el ecuador del rally el ritmo por parte de Albert y Xevi aumentó, llevándose un scratch y quedándose muy cerca en la mayoría de tramos. Sólo un trompo al primer paso por Talamanca les hacía perder unos segundos que no eran importantes para el resultado final. Después de todo un día de competición con la mirada puesta en el título, por fin se materializó al cruzar la meta a Artés pasada la medianoche con el segundo puesto del podio final en sus manos.

Orriols – Moreno han completado una temporada muy regular, con un ritmo elevado pero sin cometer errores y siempre ocupando el podio final. El año empezó de forma excelente con un triunfo en el catalán en el Rally Lloret, prueba que inauguraba el año, para seguir con el tercer puesto en el Rally La Llana, cita que también era puntuable para la Copa de España. Los puntos del segundo puesto en el Rally Empordà y la tercera posición en el Rally Les Masies encaminaban muy bien el camino para llevarse el campeonato.

Al terminar el rally, Albert declaraba: “A pesar de tener que asegurar el terminar para ganar el campeonato, en la segunda parte del 2000 Viratges decidimos incrementar el ritmo para demostrar nuestro nivel durante este 2024. Agradecer a todo el equipo de PCR Sport, familia y simpatizantes, y dar las gracias a mi copiloto Xevi Moreno por estar al máximo nivel, hecho que nos ha facilitado este resultado.”

Clasificación Rallye 2000 Viratges 2024

1- Antoni Forné – Àxel Coronado (Škoda Fabia Rally2 evo), 1h02’07.1”

2- Albert Orriols – Xevi Moreno (Škoda Fabia Rally2 evo), a 1’19.2”

3- Marià Parés – Pere Requena (Škoda Fabia R5), a 2’19.4”

4- Ramon Cornet – Manel Muñoz (Renault Clio Rally5), a 5’32.7”

5- Arnau Bartés – Daniel Atarés (Hyundai i20 N), a 5’41.5”