Prueba del Toyota Yaris Cross

Yaris Cross se ha convertido en el modelo Toyota más vendido a clientes particulares el pasado año y había que probarlo. A primera vista el coche es alto, con una altura libre al suelo de 17 cms. Su estética «Cross» da a entender que se manejará bien por todo tipo de superficies y su hibridación, unida a la dilatada y conocida experiencia de la marca japonesa con estas energías, promete consumos y emisiones muy ajustadas.

Cuando nos ponemos al volante la sencillez y manejabilidad en los mandos y pantalla central nos agrada mucho. A la hora de conducir, lo fácil, dócil y suave nos cautiva. Con tan sólo poner la palanca de cambios en posición D, el resto va prácticamente solo. Si sumamos la cantidad de ayudas (sistemas ADAS) que posee el coche, sin duda se trata del automóvil ideal para circular en el día a día por la ciudad. Acelera bien a ritmo urbano y cuando se circula despacio en multitud de ocasiones el motor de combustión permanece apagado y se mueve solo con el motor eléctrico.

El Toyota Yaris Cross, que se presentó en 2020, se encuadra dentro del segmento de los SUV urbanos, un invento del marketing que define a los coches más cortos y más altos. Este modelo mide de largo 4.180 mm, ancho 1.765, alto 1.560 y tiene un peso de 1.295 Kg. Sus competidores por tamaño son el Mitsubishi ASX, Renault Captur o Suzuki Vitara entre otros.

Como decíamos, su estética SUV hace que nos planteemos su compra si en nuestros recorridos habituales pasamos por nieve o caminos de tierra en mal estado. En este aspecto lo primero es mirar su altura libre al suelo, lo que evitará que rocemos con obstáculos en el piso. Sus 170 mm. compiten con los 169 mm. del Captur o los 171 del Jeep Renegade y salen peor parados que los 175 del Suzuki Vitara o los lejanos 210 mm del Dacia Duster.

Lo siguiente que estudiaríamos sería su sistema de tracción. En el caso del Yaris Cross la opción 4×4 consiste, no en una barra que transmite la potencia entre los ejes, sino en que las ruedas traseras son accionadas por un segundo motor eléctrico de tan sólo 5,3 CV que va alojado en ese mismo eje. Actúa de manera permanente siempre por debajo de 10 km/h o de manera puntual entre los 10 y los 70 km/h en caso de que las ruedas delanteras patinen. Aunque monte este segundo motor eléctrico, la potencia total del 4×4 es la misma que la de los Yaris Cross de tracción delantera.

La unidad probada es el HYBRID 1.5 130H, con un motor gasolina tricilíndrico de 1.490 cc y 130 CV. Los datos oficiales son una aceleración de 0 a 100 km/h en 10,7 segundos y de 80 a 120 km/h en 8,9 segundos. Los consumos están entre los 4,5 y los 5,4 litros cada 100 kms. y consigue la etiqueta ECO gracias a la hibridación. Al conducirlo por ciudad la respuesta del motor es correcta y la ayuda eléctrica se nota en el empuje del vehículo desde parado. Cuando circulamos por carreteras convencionales o ciertas autopistas se queda algo corto, no diríamos que tiene 130 CV si nos preguntaran sin saber el dato. Quizás el objetivo de bajar los consumos sea el motivo de rebajar la entrega de potencia. Si es ese el porqué, los japoneses lo han conseguido pues el Toyota Yaris Cross tiene el consumo más bajo de su categoría.

El coche de la prueba cuenta con un cambio automático llamado e-CVT, que significa transmisión variable continua. Explicado de otro modo se trata de un cambio automático sin marchas, no una serie de velocidades fijas como en otros modelos. Gracias a este sistema el sonido del coche no es como al que estamos acostumbrados cuando suben las revoluciones y se van cambiando las marchas sino que mantiene un volumen y timbre constante. Lo mejor de este sistema es ser una opción magnífica para conseguir consumos reducidos. Por contra, cuando pisamos el pie a fondo el coche suena bastante. Si nuestra conducción es relajada y por ciudad todo va bien pero si salimos a carretera o tenemos algo de prisa, se agradece que el ruido no sea tan alto.

Una de las cuestiones importantes a la hora de comprar un coche nuevo es la garantía y la fiabilidad. La marca japonesa Toyota es, desde siempre, de las más fiables. Además, según el ultimo estudio de la OCU donde se preguntaba a los encuestados cuál es el criterio que más pesa en su decisión a la hora de comprar un coche nuevo, la fiabilidad, con el 37%, era el aspecto de mayor peso. Si sumamos a esto que los coches híbridos de gasolina son los que menos averías registran del mercado, el Yaris Cross hace pleno.

Respecto a la garantía, Toyota ofrece 5 años o 100.000 kilómetros en los componentes híbridos como la batería, módulo de control de la batería híbrida, inversor con conversor y la transmisión. Además, si cada año se realiza el mantenimiento en la red oficial de talleres de la marca, la garantía se puede extender hasta los 15 años.

Los precios van desde los 26.800 € hasta los 29.600 € de la versión GR Sport. Si queremos tracción a las cuatro ruedas (llamado AWD-i en la marca), disponible sólo para la versión Style, hay que sumar 2.500 euros quedando en 31.300 €.