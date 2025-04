Mitsubishi Colt… o Renault Clio?

Hemos probado el más pequeño de los modelos de la marca de los tres diamantes, el Mitsubishi Colt o traducido al español, el Mitsubishi Potro. Se trata de un urbano de algo más de 4 metros de largo y algo menos de 1.100 Kg. de peso.

El primer COLT se presentó en 1962 y en Auto Sprint ya era un viejo conocido del que íbamos explicando cada generación como en la prueba del año 2009. En este 2025, con un mercado global plagado de marcas que se venden o cambian motorizaciones para sus distintos modelos, una de las sorpresas ha sido ver como un Colt en realidad es un Renault Clio y esto teníamos que contarlo a los posibles compradores.

Renault y Nissan son socios desde 1999 y Mitsubishi se añadió a la alianza en 2017 por lo que entre estas tres marcas habrá muchas cosas iguales. Es el caso del Colt, que cuando abrimos el capó lo encontramos repleto de pegatinas con el símbolo del rombo (faros, manguitos, botella de expansión, etc). Si investigamos más comprobamos que en realidad, salvo los logos de la marca y algún que otro detalle, son el mismo coche.

El modelo nos ha gustado mucho. Es un vehículo que consume poco, es silencioso, buen maletero, se mueve alegre y tiene un diseño moderno; todo bien.

En el interior encontramos un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, el mismo que tiene el Clio y algún que otro Dacia. No nos gustó que el cuentarrevoluciones sea con formal lineal en vez del clásico pero eso son pequeños detalles y muy subjetivos ya que multitud de conductores no saben que es ni miran nunca ese indicador… La pantalla central, los enchufes USB, la conectividad, todo esta cuidado al detalle y el coche, con la terminación Kaiteki, no tiene ningún pero que ponerle.

La unidad probada ha sido un Colt 100T, con un motor tres cilindros con 1.000 cc de gasolina y turbo con 90 CV de potencia. En Renault este propulsor se llama TCe. Lleva una caja de cambios manual de seis velocidades y tiene un consumo homologado de 5,3 l cada 100 km. La marca publica una aceleración de 0 a 100 km/h en 12,2 segundos y una velocidad máxima de 180 km/h. Como no tiene hibridación lleva etiqueta C.

Precios:

El Misubishi Colt gasolina de 90 CV y 1.000 cc en color negro y terminación Kaiteki cuesta 20.500 euros con las campañas actuales.

Con el mismo equipamiento, misma motorización y color, el Renault Clio cuesta 21.477 euros con 3 años de garantía. Si pagamos la ampliación a 5 años de garantía para igualarlo al japonés, el francés nos sale por 21.722 euros (la ampliación de 3 a 5 años cuesta 245 euros). La garantía de Mitsubishi son 5 años o 100.000 kms y la de Renault 5 años u 80.000 kms.

Aparte de consideraciones sociales como la de ser propietario de un Mitsubishi japonés o un Renault francés, algo muy personal, a la hora de comprar este coche tendremos que fijarnos en la cantidad de talleres o concesionarios que tiene cada una de las marcas, tiempos de espera en taller y el precio de sus recambios y mano de obra. Si nos fijamos sólo en el precio la decisión es clara: el Colt cuesta 1.222 euros menos que el Renault.

*Precios solicitados en concesionarios oficiales de la misma localidad un mismo día. Las campañas y promociones pueden cambiar y los precios pueden variar dependiendo de la ciudad.