Rally Safari Kenia: Jan Solans y Rodrigo Sanjuán, segundos en WRC2

Jan Solans y Rodrigo Sanjuán completaron su primera experiencia en el Rally Safari Kenia con un primer puesto en el WRC2 Challenger y un segundo puesto en el WRC2. A pesar de la dureza del rally, uno de los más exigentes que se recuerdan, Jan y Rodrigo estuvieron peleando por la victoria, liderando la clasificación durante parte de la prueba.

Los 3 scratchs que consiguieron, uno de ellos en Camp Moran siendo el tramo más largo del evento, y el gran ritmo constante les permitieron escalar hasta la primera posición que finalmente perdieron en el último tramo acabando a +5.8 de la cabeza en la jornada del sábado.

Durante la última etapa, concretamente en el ss18 cuando luchaban por recuperar el liderato, la dupla Solans-Sanjuán sufrió un vuelco que les alejaba de su objetivo pero a pesar de ello, pudieron continuar y terminar el rally con un grandísimo resultado.



Jan Solans, piloto: “El rally safari ha sido el mas dificíl y duro que he hecho en mi vida. Realmente me hubiera gustado mucho ganar esta prueba, pero finalmente, debemos estar contentos con un segundo puesto. Agradecer a Love the Philippines la oportunidad de vivir esta increible experiencia y a todos los mecanicos de Teo Martín Motorsport por un trabajo impecable a lo largo de la prueba’’.



Rodrigo Sanjuán, copiloto: “A pesar de lo duro que ha sido este año el Safari Rally Kenya, estoy muy orgulloso del resultado conseguido, del ritmo, de como se han gestionado todas las adversidades (fesh-fesh, lluvia, barro, problemas de dirección, un vuelco, ir sin parabrisas, y muchas aventuras que podríamos contar).Valorar mucho a nuestros chicos, que en la asistencia han hecho un trabajo increíble, dejándonos en cada service el coche nuevo, ha sido un gusto verles trabajar. Nos volvemos a casa con unos puntos muy importantes y sobretodo con una experiencia que vale oro. Gracias equipo y patrocinadores por volver a confiar un año más en nosotros, darnos la oportunidad de seguir demostrando lo que podemos hacer y siempre estar apoyándonos’’.

Por su parte, Diego Domínguez y Rogelio Peñate, actuales campeones del WRC3, se estrenaban en el Rally Safari Kenia en la categoría de WRC2 y WRC2 Challenger con el GR Yaris Rally2 de Teo Martín Motorsport. A pesar de la dureza de la prueba, comenzaron con un buen ritmo que les permitió acabar el primer día en tercera posición empatados con Jan Solans y Rodrigo Sanjuán a +9.4 del líder.

Ya en el segundo día con tramos como Camp Moran por delante, la dupla Domínguez-Peñate se siguió mostrando sólida y constante, finalizando en quinta posición del WRC2 y cuarta del WRC2 Challenger tras tener una reparación en tramo durante el ss8.

Fue durante la tercera etapa cuando tras el ss13 se detectó la rotura del motor lo que provocó que Diego Domínguez y Rogelio Peñate no pudieran continuar en carrera y acabaran abandonando el Rally Safari Kenia.



Diego Domínguez, piloto: “Una pena haber tenido que acabar el rally antes de tiempo pero contra eso no podíamos hacer nada. Hemos tenido buen ritmo y hemos estado peleando por el podio del WRC2 Challenger ya en nuestro debut y en una fecha tan compleja como Kenia. Toca pensar ya en hacer un buen papel en el Rally Islas Canarias, nuestra siguiente prueba en WRC2».



Rogelio Peñate, copiloto: “El resumen del rally es que nos quedamos con la experiencia porque el resultado no es el que hubiéramos querido. Lamentablemente tuvimos que parar y no por un error nuestro, así que nos quedamos con los kilómetros que hicimos, que estuvimos en los tiempos de arriba. Incluso ganamos un parcial, hicimos buenos tiempos, fuimos consistentes, no tuvimos errores grandes, solucionamos alguna pequeña avería por la dureza del terreno que ocasionó. Una pena no haber completado el rally como nos hubiera gustado, pero ya estamos enfocados en Canarias y vamos a por Canarias».