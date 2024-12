Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe campeones del FIA WRC 2024

Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe se han asegurado el primer título del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA para pilotos y copilotos para Hyundai Motorsport en el Rallye de Japón, en un final apropiado para una emocionante temporada 2024.

La tripulación belga del Hyundai Shell Mobis World Rally Team ha liderado la clasificación del campeonato de 2024 desde la primera cita del año, lo que subraya su ritmo constante durante la temporada con el Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, en la que ha conseguido dos victorias, seis podios y 49 victorias de etapa.

Neuville y Wydaeghe tuvieron un comienzo perfecto para su temporada ganadora del campeonato con una contundente victoria en el Rallye de Montecarlo, antes de aprovechar al máximo el nuevo sistema de puntuación del WRC de la FIA en Suecia y Kenia para mantener una ligera ventaja en la clasificación.

De vuelta al asfalto en Croacia, Neuville y Wydaeghe demostraron una vez más su potencial para ganar rallyes, ganando 15 de las 20 etapas. Desafortunadamente, un incidente en el último día les costó la victoria, pero su arduo trabajo hasta ese momento les aseguró los puntos que necesitaban para mantenerse en lo más alto de la clasificación y quedarse con el tercer puesto de la general.

Siguió un segundo podio consecutivo en Portugal, cuando el FIA WRC inició una racha de siete pruebas de tierra consecutivas. Otro tercer puesto permitió a los belgas ganar impulso en la lucha por el campeonato, ampliando su ventaja a 24 puntos. La retirada del segundo puesto en el Rallye de Italia Cerdeña podría haber resultado costosa, pero Neuville y Wydaeghe se esforzaron por dominar el Super Sunday y mantener el primer puesto, con sus rivales más cercanos ahora, sus compañeros de equipo Ott Tänak y Martin Järveoja.

Tras tres rápidas carreras de tierra en Polonia, Letonia y Finlandia, Neuville y Wydaeghe tenían una ventaja de 27 puntos sobre Sebastién Ogier y Vincent Landais, que habían superado a Tänak y Järveoja. Sin embargo, una increíble barrida en el podio en Grecia liderada por los belgas les permitió crecer aún más, con Tänak y Järveoja en segundo lugar de la clasificación. Neuville y Wydaeghe sobrevivieron a un intenso Rallye de Chile para llevarse a casa el cuarto puesto y más puntos valiosos. En la prueba local del equipo, el Rally de Europa Central, los belgas terminaron terceros en la general para llegar a Japón con una ventaja de 25 puntos sobre sus compañeros de equipo estonios.

El último evento del año no fue un camino de rosas para la tripulación. Aunque empezaron el viernes de forma ideal con una victoria de etapa, Neuville y Wydaeghe sufrieron un problema técnico que los dejó fuera de las posiciones de anotación el viernes. Una increíble remontada el sábado los llevó de nuevo a la séptima posición, y comenzaron el domingo necesitando solo dos puntos para mantener a raya a Tänak y Järveoja. En un giro agridulce, los estonios se estrellaron en la primera especial de la mañana, confirmando a Neuville y Wydaeghe como campeones.

Para Neuville, su primer título de pilotos del FIA WRC es la culminación de 11 temporadas con Hyundai Motorsport. El belga ha sido fundamental en los éxitos del equipo en el FIA WRC, desde el primer podio en el Rally de México y su primera victoria en el Rallye de Alemania en 2014, hasta los dos títulos de marcas en 2019 y 2020. Juntos, Hyundai Motorsport y Neuville han construido una sólida relación de trabajo, una de las más largas del WRC de la FIA, que le ha permitido terminar como subcampeón cuatro veces y conseguir 21 victorias, 62 podios y 380 victorias de etapa.

Thierry Neuville dijo: «Estar aquí como campeón de pilotos del FIA WRC 2024 es un sueño hecho realidad. Tengo que empezar dando las gracias a mi equipo de 11 años: no podría haber hecho esto ellos. Hemos terminado subcampeones muchas veces, pero nunca perdimos la esperanza de que llegara nuestro momento. También me gustaría felicitar y dar las gracias a Martijn; han sido cuatro temporadas increíbles juntos y hemos construido una sólida asociación en la cabina de mando. Espero que este sea el primero de muchos para nosotros. Me siento muy honrado de traer a casa este primer título de pilotos para Hyundai Motorsport».

Martijn Wydaeghe dijo: «Hay muchas emociones en este momento y no nos damos cuenta muy bien de lo que hemos hecho. Este fin de semana hemos demostrado que nuestra mejor fortaleza es nuestra capacidad de recuperación mental. A pesar del revés del viernes, seguimos creyendo en nosotros y en el equipo. Hicieron que el coche volviera a funcionar para nosotros para que pudiéramos mantener el ritmo hoy. Durante toda la temporada, hemos tenido nuestra propia estrategia y ha dado sus frutos: no rendirnos nunca, centrarnos en un buen domingo, y eso nos convirtió en campeones del mundo. Gracias a todos en Hyundai Motorsport, tanto en el parque de servicio como en Alzenau».