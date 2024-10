Rallye Villa de Llanes 2024

Nueva entrega del duelo a tres entre los pilotos asturianos Cachón, “Cohete” y Ruiloba por el Super Campeonato de España de Rallyes, con los exigentes once tramos del Villa de Llanes de jueces, una pelea a la décima ya vista en otras pruebas de esta temporada, climatología cambiante propia de la zona y victoria final para Diego Ruiloba y Ángel Vela y su Citroën DS3 de Sports & You. Más sabor asturiano con las victorias en la Toyota Gazoo de Javi Villa y la Hyundai i20 N de Pepe López, llevándose el Desafío Peugeot Unai de la Dehesa.

Con mucho que ganar sobre todo Diego y José Antonio, clasificados provisionalmente por detrás del piloto de Toyota, eran los que tenían que arriesgar más, en ese difícil equilibrio entre correr todo lo que se pueda, pero sin cometer errores que les podrían descolgar definitivamente en la lucha por el título. La climatología fue un quebradero de cabeza para todos los equipos, sobre todo en la jornada del sábado, y se fueron mezclando errores con aciertos por parte de todos, siendo quizás los más perjudicados Cachón – Rozada en el arranque de rallye, diferencia que fueron administrando Ruiloba y “Gelin”, con mucha cabeza y concentración, hasta el último y corto tramo para llevarse su tercera victoria en el S-CER. Al menos Cachón nuevamente se llevó el TC+ con los puntos extra que supone, saliendo reforzado en su liderato, siendo el único piloto de cabeza sin ceros en su haber. José Antonio y Pin arriesgaron con los neumáticos en dos de los bucles del sábado, perdiendo un poco de distancia, cerrando el pódium pero sabiendo que llegan dos citas de tierra en la que su coche se comporta muy bien.

Mucha pelea también por la cuarta plaza, que como en la cabeza no se decidía hasta casi el último tramo, y aunque Efrén Llarena – Sara Fernandez perdían esta posición a falta de dos, la diferencia tan pequeña sobre el astur Alberto Ordoñez y José Pintor no dejo respirar a ninguno de ellos. En esta ocasión no solo los tres peldaños del pódium fueron asturianos, sino también la cuarta plaza, que quizás podría haber sido un repóquer caso de que Mora hubiese terminado el rallye. No fue el día de Manuel Mora e Iván Bajo, más lejos de la cabeza del rallye que en el Princesa, en un toque bajando el penúltimo tramo del viernes, perdían una rueda, obligándoles al abandono. Buen rallye de Álvaro Muñiz y Néstor Casal con el DS3 Rallye 2, sextos a solo 12.2” de Efrén.

TOYOTA GAZOO RACING IBERIAN CUP

Apretadísimo rallye en la cabeza de la Toyota, que también se quedaba entre los pilotos asturianos, con la victoria de Javi Villa y Enrique Velasco, no sin suspense hasta el final, porque Josep Bassas y no dio respiro hasta el final aprovechando un error en la monta de neumáticos de Javi. A más de cuatro minutos, completaron el pódium Pedro Lago y Marco Macedo. El líder Bruno Bulacia tenía que abandonar en el primer tramo del rallye, y aunque se reincorporaba en super rallye, no pudo pasar de la última plaza. Así pues, queda todo por decidir en las dos ultimas citas de la Copa.

DESAFÍO PEUGEOT ESPAÑA

Victoria para Unai de la Dehesa y Daniel Sosa, sólidos lideres desde el inicio, vieron recortada su diferencia en el sprint final de sus perseguidores, enfrascados en la pelea por el pódium. A pesar de su debut, Pablo Fernandez y Lucia Otero se adaptaban muy bien al 208 Rallye 4, y secundaron al líder del Desafío tras una muy buena segunda etapa. Cerró el pódium Giovanni Fariña – David Rivero, perdiendo Cesar Palacio y David de la Puente la segunda plaza en el bucle final.

COPA HYUNDAI I20 N RALLYE

José Alvarez y Diego Alvarez repetían la convincente victoria del pasado Princesa de Asturias lo que le aúpa en las aspiraciones para ganar a final de año. Si hubo mucha emoción por el resto de plazas de pódium que se fueron alternando desde el principio, llevando la mejor parte el líder, Arnau Bartes – Miquel Velilla, segundos con el joven asturiano Adrián Blanco y Carlos Riesgo terceros, y con una penalización de 10” que sin ella habrían intercambiado plazas. Al menos si pudieron recuperar en el ultimo tramo sobre Sergio López para cerrar el pódium.

También hubo hueco en el trofeo Ayuntamiento de Llanes para coches fuera del SCER, destacando entre otros el regreso de Beny Fernandez y José Luis Sala a bordo de un Porsche 911, 35 años después de su última participación en 1989.

Por desgracia la nota negativa la tuvimos en el in cívico comportamiento de algunos espectadores, que no aficionados, durante las dos pasadas del tramo rey del rallye, Nueva – Labra, ambas suspendidas tras la aglomeración de publico en varios puntos de la primera y una pelea entre varias personas que obligaron a la entrada de varias ambulancias para atender a los heridos. El perjuicio tan grande ocasionado a todos, organización, pilotos, campeonato, buenos aficionados, etc, se tendría que castigar de forma ejemplar.