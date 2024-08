Carlos Sainz ficha por la Escudería Williams

Carlos Sainz ficha por Williams Racing F1, uno de los grandes de la historia de la Formula 1, para las próximas dos temporadas con opción de una tercera.

Con el anuncio de Ferrari antes de comenzar esta temporada de que no contarían con él en 2025, a pesar de la buena temporada 2023 del madrileño, comenzaba para Carlos Sainz una carrera paralela a desarrollar fuera de la pista. Hoy ha terminado esa “carrera” con el anuncio de su fichaje por Williams.

El equipo británico ha sido el elegido tras descartar otras opciones con demasiadas incógnitas como Alpine, Mercedes o Audi al ser más a largo plazo, y en todo el proceso, sereno y meditado, mucho ha tenido que ver su padre como en anteriores ocasiones. Era la mejor de las opciones en estos momentos.

Carlos ha ido progresando año a año dentro de la competitiva Formula 1 a la que llego de la mano de Toro Rosso en 2015, convirtiéndose en un piloto sólido, centrado, profesional y de imagen impecable, cualidades que busca cualquier equipo y que también representa la escudería fundada por Frank Williams hace ya casi cincuenta años. El objetivo para todos está claro, salir de las posiciones intermedias o incluso bajas de las clasificaciones de estos últimos años, empezar desde el próximo año a entrar con regularidad en los puntos y hacer brillar de nuevo a la nueve veces campeona de constructores.

Queda para Carlos cerrar esta temporada de la mejor forma posible, sumando experiencia y el máximo de puntos, pero ahora si, ya por fin con un ojo puesto en la siguiente, para sumar el que será su tercer equipo grande en su trayectoria deportiva.

Carlos Sainz ha declarado: «Estoy muy contento de anunciar que me incorporaré a Williams Racing a partir de 2025. No es ningún secreto que el mercado de pilotos de este año ha sido excepcionalmente complejo por diversas razones y me ha llevado algún tiempo anunciar mi decisión. Sin embargo, confío plenamente en que Williams es el lugar adecuado para continuar mi andadura en la F1 y estoy realmente orgulloso de unirme a un equipo tan histórico y exitoso, donde muchos de mis héroes de la infancia pilotaron en el pasado y dejaron su huella en nuestro deporte. El objetivo final de devolver a Williams al lugar que le corresponde, al frente de la parrilla, es un reto al que me enfrentaré con entusiasmo y positividad. Estoy convencido de que este equipo tiene todos los ingredientes necesarios para volver a hacer historia y, a partir del 1 de enero, daré lo mejor de mí mismo para llevar a Williams hacia adelante junto a todos y cada uno de los miembros del equipo.

Quiero agradecer a James Vowles y a todo el Consejo de Williams su confianza y determinación. Su sólido liderazgo y su convicción han jugado un papel importante en mi decisión. Creo sinceramente que el núcleo de todo equipo exitoso reside en su gente y su cultura. Williams es sinónimo de legado y de pura competición, los cimientos del proyecto que tenemos por delante son muy sólidos y tengo muchas ganas de formar parte de él a partir del año que viene».