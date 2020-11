Auto Sprint

Se acaba de presentar el nuevo Suzuki Across, el SUV más equipado, potente y eléctrico de la marca japonesa.

El modelo es el primero en ver la luz tras el acuerdo con la también japonesa Toyota, de hecho el Across es un RAV4 con distinto frontal.

Este modelo le sirve a Suzuki para bajar sus emisiones en Europa ya que se trata de un híbrido enchufable con etiqueta 0 y ofrecer a sus clientes un vehículo más grande, con mayores prestaciones y más equipamiento.

El precio del Suzuki ACROSS 2.5L PHEV GLX AWD es de 53.700 euros.