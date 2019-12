Auto Sprint

Por: Dept. Redacción

La inscripción de Citroën Racing con sus dos C3 WRC y sus equipos: Ogier/Ingrassia y Lappi/Ferm, estaba programada para dos años (2019 – 2020). Sin Sébastien Ogier y sin contar con un piloto de primera línea disponible para luchar por el título, Citroën ha tomado la decisión de finalizar su programa en WRC con antelación.

Apoyándose en la experiencia, el conocimiento y la profesionalidad del personal de PSA Motorsport, la actividad de “competición cliente” de Citroën se verá reforzada en 2020 con un apoyo y dedicación ampliados hacia los clientes C3 R5 en todo del mundo.

Esta decisión permitirá a Citroën reforzar sus campañas de marketing apoyándose en la estrategia de la marca y respondiendo así a las exigencias de la transición energética con el lanzamiento de una nueva generación de modelos electrificados desde 2020.

Linda Jackson, directora de la marca Citroën, explica: «Nuestra decisión de abandonar el programa WRC desde el final de 2019 está motivada por la decisión de Sébastien Ogier de dejar Citroën Racing. Evidentemente, es una situación que nosotros no queríamos y no vemos cómo afrontar la temporada 2020 sin Sébastien. Quiero agradecer al personal de Citroën Racing su pasión y dedicación. Una parte del ADN de Citroën está íntimamente ligado a los rallyes, y estamos muy orgullosos de ser una de las marcas más laureadas en la historia de WRC con 102 victorias y 8 títulos de constructores».

Jean Marc Finot, director de PSA Motorsport: «Nuestra organización matriz ayudará a nuestros apasionados por el deporte del automóvil a demostrar su talento en las disciplinas deportivas de los campeonatos en los que las marcas de nuestro Grupo estén involucradas”.

Por su parte, Sebastian Ogier realizó unas declaraciones previas a este comunicado de la marca donde decía: “Uno de los aspectos principales que han llevado a esta decisión era el ritmo del desarrollo del coche y la velocidad a la que progresaba el coche, que no eran suficientes. Ya este año podemos estar de acuerdo en que no había el desarrollo suficiente y estábamos por debajo del rendimiento contra nuestros competidores y no soy yo el único que lo digo – creo que todos los que han conducido este coche piensan de la misma manera”.

Así las cosas la marca del doble chevrón abandona el mundial pero traspasa sus esfuerzos a los campeonatos nacionales, algo que quita un poco el mal sabor de boca de los aficionados al conocer la noticia de la retirada de una de las marcas más entregadas al mundo de la competición a lo largo de su historia y que tan buenos momentos ha dado a este deporte.