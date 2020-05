Auto Sprint

Modelos como el Mazda MX-5 y tecnologías como el motor rotativo o Skyactiv han revolucionado el mundo de los automóviles. A lo largo de sus 100 años, la marca japonesa ha cosechado numerosos récords e hitos en la historia de la competición y entre los apasionados de los coches. Curiosamente, Mazda comenzó su andadura como fabricante de corcho en 1920, pero no fue hasta 1931 cuando lanzó su primer modelo de tres ruedas llamado Mazda-Go.

Por: Dept. Redacción

Durante sus 100 años de historia, Mazda ha buscado siempre huir de lo convencional y elegir el camino menos transitado para sorprender a todo el que disfruta al volante de un automóvil. Así lo ha demostrado en numerosas ocasiones a través de innovaciones y records en el mundo de la automoción, con una historia cargada de anécdotas y propuestas como solo pueden darse en una marca que por encima de todo busca hacer disfrutar a todos los apasionados de la conducción.

Curiosamente, Mazda comenzó su andadura como fabricante de corcho en 1920, pero no fue hasta 1931 que lanzó su primer modelo de tres ruedas, llamado Mazda-Go. Cinco años después, este moto-carro demostró su fiabilidad en un loco viaje por Japón a través de 2.700km llenos de baches. Posteriormente ayudaría en las labores de reconstrucción de Hiroshima, tras la bomba atómica. Toyo Kogyo Co. —que es como se llamaba Mazda en aquel tiempo— decidió continuar un camino que le ha llevado a fabricar más de 50 millones de automóviles. Para 2024, se espera que su producción supere la marca de 2 millones de vehículos al año.

En 1960 lanzó el ligerísimo mini coche Mazda R360 Coupé, que copó el 65% del mercado japonés en su segmento. Sería el inicio de una carrera prometedora. Siete años después sale a la luz el clásico Mazda Cosmo, el primer coche de producción en serie del mundo con motor rotativo Wankel de dos rotores, que quedaría en cuarto puesto de las 84 horas de Nürburgring y que provocaría que tres años después Mazda hubiera vendido 100.000 coches con motor rotativo. A día de hoy son ya dos millones, algo que no ha logrado ninguna otra marca. Esta tecnología vería su culmen al conquistar las 24 horas Le Mans, cuando el Mazda 787B fue el primer modelo japonés en ganar tan icónica competición.

En 1973 presenta el CVS Personal Car, un prototipo de monovolumen eléctrico sin conductor. Cuatro años después decide que la mejor forma de presentar su Mazda 323 en el Salón de Frankfurt es ir hasta allí en un viaje de 15.000 kilómetros desde Hiroshima y cuarenta días sin averías, un ejemplo de la eficiencia y seguridad que siempre han tenido los modelos de la marca. 1978 sería el año en el que el icónico Mazda RX-7 enamoró a los amantes de los coches deportivos, convirtiéndose en el rotativo más famoso de la historia y el que más éxitos cosechó en las pistas de competición, batiendo records de velocidad, ganando más de 100 carreras INSA y doce años liderando las 24h Daytona en clase GTU.

Los años noventa dieron cobijo al icónico roadster Mazda MX-5. Apareció en 1989 y se convirtió en el descapotable más vendido de la historia, con más de un millón de unidades y cuatro generaciones que cosechan miles de fans por todo el mundo. Ostenta records como el de mayor número de curvas en horquilla recorridas en 12 horas y aún le queda mucha carretera por delante.

Mazda abre un nuevo camino en la automoción cuando en 2011 estrenó su tecnología Skyactiv, un elenco de motores, transmisiones, carrocerías y chasis diseñados para ofrecer todo el placer de conducción junto a la máxima eficiencia. Todo acompañado de su nueva filosofía de diseño Kodo –Alma del movimiento–, que se ha traducido en centenares de premios y ha situado a Mazda entre las marcas más prestigiosas de la actualidad.

En 2018 se alcanzó la cifra de 50 millones de unidades fabricadas en Japón, con una producción anual que llegará a los 2 millones en 2024. El año pasado se presentó el nuevo Mazda3, iniciando por todo lo alto una nueva generación gracias a la revolucionaria tecnología Skyactiv-X, el primer motor gasolina de producción en serie con encendido por compresión, junto a una versión evolucionada del diseño Kodo, más puro y elegante. Por último, este año saldrá a la venta el eléctrico Mazda MX-30, con una propuesta innovadora en diseño, en planteamiento tecnológico y toda la diversión al volante que caracteriza a cualquier Mazda.

Cronología de logros señalados:

1936

Mazda organiza un tour promocional cross-country con cinco modelos Mazda-Go (tipo KC y DC). La expedición partió de Kagoshima, cerca del extremo más meridional de la cadena que forman las islas principales de Japón. Su objetivo era exhibir la solidez de sus motocarros con un recorrido de 2700 km por pistas polvorientas, embarradas y llenas de baches. Tardó 25 días en llegar a Tokio. La publicidad potenció sensiblemente las ventas. En 1940, Mazda incluso presentó el prototipo de su primer vehículo de pasajeros. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial impidió que aquel sedán de cuatro puertas entrase en producción.

1945

Mazda reanuda la producción de vehículos comerciales en Hiroshima, apenas cuatro meses después de que la bomba atómica destruyera la ciudad.

1960

La empresa entra en el mercado de turismos pisando fuerte con el Mazda R360 Coupé. Era un delicioso cupé muy ligero, con formato de 2+2 plazas. Aquel año se hizo con el 65% del floreciente segmento japonés de minicoches. En cifras absolutas, consiguió el 15% del mercado nipón de automóviles.

1967

Lanzamiento del Mazda Cosmo / 110S. Fue el primer coche de producción en serie del mundo con motor rotativo Wankel de dos rotores (hasta entonces, solo se habría fabricado en serie otro modelo rotativo, pero con un único rotor). En 1968, el Cosmo fue también el primer coche con motor rotativo que participó en el Marathon de la Route, una extenuante carrera de resistencia de 84 horas de duración que se celebraba en el circuito alemán de Nürburgring. Terminó cuarto.

1970

Mazda fabrica su coche con motor rotativo número 100.000. Ningún otro competidor ha alcanzado nunca unas cifras semejantes. Hasta la fecha, este fabricante de Hiroshima ha vendido casi dos millones de turismos, camionetas y furgonetas con este increíble motor.

1973

Mazda da un salto hacia el futuro en el Salón del Automóvil de Tokio con la presentación del Mazda CVS Personal Car. Este prototipo de mini-monovolumen eléctrico sin conductor, muy adelantado a su tiempo en muchos aspectos, fue una visión temprana de un concepto de vehículo que todavía hoy nos parece lejano.

1977

Dos Mazda 323 hacen un viaje de 15.000 kilómetros desde Hiroshima a Frankfurt, para participar en su propia presentación en el IAA alemán. Fueron 40 días agotadores prácticamente sin averías, si exceptuamos algunos pinchazos, en los que el nuevo modelo compacto de la marca confirmó su fiabilidad antes incluso de salir a la venta.

1978

Introducción del Mazda RX-7, un elegante cupé deportivo compacto. Conducirlo era una delicia; seguramente por eso se convirtió en el modelo rotativo más popular de la historia, con 811.000 unidades vendidas a lo largo de tres generaciones de modelos, en las que le dio tiempo a cosechar éxitos innumerables en las pistas de carreras. El mismo año de su introducción, un RX-7 modificado estableció un récord de velocidad en su clase (296 km/h), en el desierto de Bonneville Salt Flats.

Década de 1980

El RX-7 con motor rotativo batió un récord tras otro en los circuitos de competición. Entre otras pruebas, ganó más de cien carreras de la IMSA —más que cualquier modelo con motor de pistones— y dominó la clase GTU (menos de 2,5 litros) en las 24 Horas de Daytona durante doce años consecutivos (de 1982 a 1993). En 1986, un RX-7 de segunda generación consiguió un nuevo récord de velocidad en su clase en Bonneville, con 383,7 km/h.

1989

Mazda lanza el MX-5. Sin ayuda de nadie, revivió el mercado de los roadsters clásicos con su concepto Jinba Ittai o de “fusión entre el jinete y su montura”. Por su construcción ligera y por la diversión al volante que ofrecía, este biplaza de precio asequible se convirtió al instante en un éxito arrollador. Batió repetidamente sus propios récords de producción y ventas, ganó cientos de premios en todo el mundo y se granjeó una vibrante comunidad de seguidores. También ha sido el coche de producción en serie más utilizado en el mundo de la competición.

1990

En una reedición de aquel viaje de 1977, seis vehículos de Mazda (modelos 626, 323 y la furgoneta E2200) viajaron de Japón hasta la sede alemana de Mazda en Leverkusen, esta vez cruzando una Unión Soviética que se desmoronaba.

1991

Uno de los momentos más dulces en la historia del motor rotativo: el Mazda 787B gana las 24 Horas de Le Mans y hace tambalearse al establishment del automovilismo de competición. Fue la primera victoria de una marca japonesa en esta prueba y la única de la historia de un coche con motor sin pistones.

1993

Lanzamiento del Mazda Xedos 9 (también llamado Millenia y Eunos 800), el primer modelo de producción en serie equipado con un motor de ciclo Miller. Se trataba de un sedán dirigido al segmento E, con motor V6 de 2,3 litros y propuestas únicas. Por ejemplo, combinaba un retardo del cierre de las válvulas de admisión con un turbocompresor, para desarrollar más potencia con menos cilindrada, ganando de paso en eficiencia.

1995

Un RX-7 modificado de tercera generación vuelve a batir el récord de velocidad en Bonneville, alcanzando los 389 km/h.

2000

El Libro Guiness de los récords certifica oficialmente que el MX-5 es el deportivo biplaza de mayores ventas de la historia, con 532.000 unidades. Todavía hoy, el MX-5 sigue ostentando ese título sin discusión, con cifras actualizadas en varias ocasiones.

2004

El Mazda RX-8 con motor rotativo sigue la estela de su predecesor, con 40 récords internacionales de la FIA en el circuito oval de alta velocidad de las instalaciones de pruebas de automóviles de Papenburg, en el noroeste de Alemania.

2011

Mazda introduce la tecnología Skyactiv, consistente en un elenco nada convencional de motores, transmisiones, carrocerías y chasis diseñados para maximizar la eficiencia, las prestaciones, la seguridad y el placer de conducción. Fue el contrapunto perfecto al nuevo lenguaje de diseño Kodo. Ambas propuestas se combinaron por primera vez a escala internacional en el CX-5, un nuevo SUV de la marca. Posteriormente, la tecnología Skyactiv y el lenguaje Kodo se han ido adaptando a las nuevas generaciones de modelos de Mazda. La acogida del público ha sido excepcionalmente positiva y se ha traducido en centenares de premios.

2013

Varias unidades del Mazda3 de nueva generación repiten el raid Japón-Alemania a través de Rusia, Bielorrusia y Polonia.

La comunidad de aficionados de Mazda inscribe un nuevo récord Guinness al mayor desfile de vehículos Mazda. Nada menos que 683 MX-5 marchan en cortejo en Lelystad, Países Bajos, batiendo el récord anterior, establecido en Essen, Alemania, en 2010 con 459 MX-5.

2014

El Mazda6 demuestra la potencia sus motores Skyactiv-D pulverizando el anterior récord de velocidad media en 24 horas (221,1 km/h frente a 209,8 km/h). También se hace con muchos otros récords de la FIA en la categoría de motores turbodiésel de entre 2,0 y 2,5 litros.

Los incondicionales de Mazda baten el récord mundial a la mayor concentración de MX-5: 1934 roadsters venidos de toda Norteamérica se dan cita en un evento en el circuito Mazda Raceway en Salinas, California.