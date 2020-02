Auto Sprint

Por: David Herranz

El retorno de la Escudería Etcétera a la organización de pruebas de velocidad a petición del nuevo presidente de la federación ha resultado todo un éxito con la primera carrera 2020 en el Tramo Cronometrado Villanueva del Pardillo.

Varios han sido los ingredientes que han logrado que una prueba novel como ésta haya dejado huella en todos los aficionados al deporte del motor y los vecinos de la localidad. A los 51 coches participantes, cifra record en el campeonato, se sumaba la nueva disciplina de regularidad con vehículos clásicos; muy divertida y entrañable para los espectadores, que no solo ven coches de carreras modernos sino vehículos que fueron suyos, de sus padres o abuelos y ahora vuelven a admirar décadas más tarde demostrando en un rally toda su valía. Además de todos estos participantes, los espectadores pudieron disfrutar de un buggy y cuatro camiones de carreras de los que sólo pueden verse en el Rally Dakar aportados por la organización; otra novedad que no dejó indiferente a los allí presentes.

En el aspecto deportivo Daniel Marbán copilotado por Victor Ferrero a los mandos de un Peugeot 308 N5 se hacían con la victoria por delante de Miguel Sanchez Diezma y Borja García con su Mitsubishi Evo VII. El otro Evo participante, el de Diego Díaz e Iñaki Paez, tenían una pequeña salida de pista en la primera pasada con la mala suerte de arrancar una rueda y no poder realizar el resto de tramos. Completaban el pódium Andrés Lopez y Carlos López con un Peugeot 206.

Willy Villanueva terminaba cuarto con su espectacular Todo Terreno y Rafael Arellano quinto en una buena carrera con su Ibiza 1.8 Turbo. Destacar las actuaciones de Javier Encinas y Borja Rozada con el Fiat Grande Punto Abarth y de Mark Hutchinson copilotado por Eduardo Izquierdo con su nuevo BMW E36 que estrenaban para la ocasión y venían a probar.

En el apartado de regularidad con coches clásicos un llamativo Renault 4, el conducido por Marcos Parser junto a Miguel Lorente, lideraba la clasificación por delante del Volkswagen Polo de Victor Aydillo y Mª Jose Castedo y el Mitsubishi Montero de Juan Félix Cid y Mª Cruz Salvachua. Mala suerte para los integrantes del Opel Corsa, Ricardo Sánchez y Javier Barbeyto, que al encontrarse participantes de velocidad en la primera pasada y tener que adelantarlos, no lograron calcar su tiempo en la tercera pasada.

Todos los pilotos destacaron lo divertido del trazado elegido con varias zonas muy diferenciadas y la buena organización, además de sorprenderse de la gran cantidad de público que se concentrada en el recorrido y los medios de seguridad existentes.

Con verificaciones, parque cerrado y zonas de asistencia mecánica en un importante parking en el centro de la población y entrega de trofeos en el Centro Cultural aledaño, los vecinos y aficionados pudieron disfrutar de este espectacular deporte sin tener que desplazarse a kilómetros de sus casas.

Clasificaciones Velocidad:

1º DANIEL MARBÁN OJEA VÍCTOR FERRERO SANZ PEUGEOT 308 N5 12:21:8

2º MIGUEL SÁNCHEZ DIEZMA BORJA GARCÍA HERRERO MITSUBISHI EVO VII +00:49:5

3º ANDRÉS LÓPEZ ARCHILLA CARLOS LÓPEZ HIDALGO PEUGEOT 206 XS +01:10:9

4º WILLIAMS VILLANUEVA SANTIAGO BRAVO HDEZ. TOYOTA LAND CRUISER +01:27:8

5º RAFAEL ARELLANO GLEZ. ÁNGEL ALONSO MARÍN SEAT IBIZA 1.8T +01:41:7

6º JAVIER ENCINAS ALARZA BORJA ROZADA HDEZ FIAT G. PUNTO ABARTH +01:48:5

7º CRISTOFER CALERO CARR JOAQUÍN LÓPEZ-MANCEBO PEUGEOT 206 +01:55:3

8º MARK HUTCHINSON EDUARDO IZQUIERDO BMW 325 COUPE E36 +01:59:0

9º PEDRO LÓPEZ MARTÍN SERGIO SAN ROMÁN RGUE FIAT PUNTO +02:00:6

10º JOSÉ ALBERTO DORSCH MARCOS MARTÍNEZ GLEZ TOYOTA LAND CRUISER +02:02:4

11º ÁLVARO GIL CARRETERO ESTHER TRANCÓN AURAL PEUGEOT 206 GTI +02:03:0

12º FERNANDO GIMÉNEZ SOLA FERNANDO GIMÉNEZ MTNE POLARISRZR XP 1000 +02:03:2

13º PEDRO BLANCO BENITO CARLOS GONZÁLEZ GLEZ PEUGEOT 206 RC +02:06:8

14º ADRIÁN LÓPEZ LÓPEZ LUCÍA LÓPEZ OTERO SKODA FABIA N3 +02:07:6

15º JUAN J. GARCÍA RGUEZ. CARLOS CANCELA SANZ TOYOTA CELICA +02:09:7

16º JESÚS MARTÍN DGUEZ. LIDIA SÁEZ MARTÍN BMW 316I +02:10:2

17º SAMUEL VERA ALBERRUCHE FELIPE GONZÁLEZ GLEZ TOYOTA AYGO +02:12:4

18º JOSE M SAN JOSÉ ROMERO CHARLOTTE AUBERT FIAT PUNTO HGT +02:13:7

19º ANTONIO OTERO MONTERO REBECA ARELLANO TOYOTA AYGO +02:14:2

20º ANTONIO PEDROSA GORDILLO ANDRÉS AGUADO ALVAREZ PEUGEOT 309 GTI 16V. +02:20:1

21º FRANCISCO MONTES DAVID COLLADO NÚÑEZ TOYOTA AYGO N3 +02:22:2

22º JUAN J. MTNEZ. SECADURA PABLO LOZANO MATEO PEUGEOT 107 CUP +02:43:7

23º BRIAN AXEL ASAT ROCÍO PÉREZ GARCÍA KIA PICANTO +03:01:5

24º JOSÉ IGNACIO ROMÁN RUBÉN SÁNCHEZ RUIZ TOYOTA RAV4 +03:03:3

25º RUBÉN VELAZQUEZ CARLOS SEPÚLVEDA FORD ESCORT COSWORTH +03:08:4

26º JOSÉ Mª GARCÍA-VIÑÓ ARTURO ALCÓN VERDUGO VW POLO G40 +03:31:6

27º ISAAC VERA ALBERRUCHE SERGIO CEREZO MARTÍN TOYOTA AYGO TURBO +16:56:0

Abandonos:

DIEGO DÍAZ LÓPEZ IÑAKI PÁEZ ÁLVAREZ MITSUBISHI EVO IX Salida de carretera

JULIÁN VERA CASTELLOTE MIRIAM VERA ALBERRUCHE VW GOLF TDI Avería Mecánica TC1

ADRIÁN LEÓN GALVÁN ISRAEL J. BLANCO Gª SEAT IBIZA Abandono

MARCOS SUAREZ ÁLVAREZ LAURA BÁRCENA LÓPEZ VW POLO N1 Abandono

DAVID LARA RODRÍGUEZ SERGIO HERRAEZ PEUGEOT 206 GTI Avería Mecánica TC2

ANTONIO PEDROSA BDEZ RAÚL AGUADO PÉREZ PEUGEOT 205 MI16 Avería Mecánica TC1

ÓSCAR ENCINA LINUESA MIGUEL GÓMEZ PERALES HYUNDAI ACCENT Avería Mecánica TC3