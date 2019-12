Auto Sprint

El equipo madrileño GPR Sport disputará con tres vehículos el Dakar 2020 en la categoría Side by Side​ con el novedoso Extreme GPR20 T3 Prototype.

El proyecto no sólo consiste en la participación en la carrera más dura del mundo sino que los vehículos han sido diseñados y construidos desde cero. Se trata de 3 vehículos con tracción a las 4 ruedas, motor de motocicleta y estética del nuevo pick up Ford Ranger.

Cuatro años después de su primera participación en el Rally Dakar Rubén Gracia será uno de los pilotos de este proyecto.