Auto Sprint

Por: David Herranz

El madrileño Carlos Sainz copilotado por Lucas Cruz ganan su segundo Dakar después del de 2010. El piloto de Peugeot ha realizado una prueba sin errores logrando imponerse con una ventaja de 43 minutos sobre Al-Attiyah. Giniel de Villiers ha completado el podio delante de Stéphane Peterhansel.

Entre los equipos españoles el segundo clasificado ha sido el catalán Isidre Esteve a los mandos de un vehículo con estética BMW y los colores de Repsol con Txema Villalobos a su derecha. El piloto catalán proveniente de las motos ha realizado una excelente prueba terminando en la posición 21, máxime por la dificultad de conducir en una competición tan exigente utilizando sólo las manos. El secreto según sus propias palabras es un cojín “inteligente” diseñado por él mismo que evita ulceras en los gluteos.

La tercera posición entre los españoles ha sido la gran sorpresa de este Dakar 2018. El madrileño Oscar Fuertes, que fue discípulo de Carlos Sainz en el Carlos Sainz Junior Team y tuvo de copiloto al propio Lucas Cruz cuando ambos empezaban en las carreras, ha logrado ganar la categoria Rookie y terminar tercero de los españoles en una honorabilísima posición 32, justo por detrás del piloto oficial Peugeot Cyril Despres.

La joven odontóloga Cristina Gutierrez a los mandos de un Mitsutishi Montero y que salía con el objetivo de ganar la categoría T1S, vehículos derivados de serie, ha finalizado cuarta de entre los españoles, primera entre las damas y 38 de la general.

Según la organización esta ha sido la edición más dura de los últimos años. Partió de Lima el 6 de enero y ha terminado en Córdoba (Argentina) el día 20 tras 14 etapas que han atravesado Perú, Bolivia y Argentina. El recorrido ha incluido más de 5.000 kilómetros de sectores de velocidad y 4.500 de enlace. La edición de este año ha vuelto al océano Pacífico, particularmente a las dunas de Perú, donde ha recorrido 7 durísimas etapas.

Ocho años después de su primera victoria en el Dakar, el “Matador” ha ganado de nuevo y completa una serie de tres victorias consecutivas para Peugeot. El piloto madrileño declaraba a su llegada a la meta: “Estoy muy contento. Es una recompensa merecida. Menuda alegría. Además coincide que aquí gané mi último rally del Mundial, por estos mismos caminos en 2004. Y otra vez Córdoba y Argentina me dan una gran alegría. He conocido abandonos en estos últimos años, pero siempre me he esforzado al máximo. Esta vez el Dakar ha sido durísimo. Ahora voy a disfrutar de esta victoria y luego ya habrá tiempo de ver qué hago en el futuro. Peugeot se retira y veré qué hago con la familia”.

El catarí Nasser Al-Attiyah con el Toyota ha terminado segundo. El emiratí ganó en territorio cordobés y lo hizo con autoridad, tanta que le permitió superar a un accidentado Stéphane Peterhansel (Peugeot), que perdió más de una hora hasta ser asistido, terminando finalmente cuarto al final del rally.

Como decíamos Oscar Fuertes copilotado por el experimentado gallego Diego Vallejo en un SsangYong Tivoli DKR ha sido la gran sorpresa. Tras tres años de experiencia en el Campeonato de España de Rallys Todo Terreno, la victoria de Oscar Fuertes en la Dakar Challenge Europea en la pasada Baja Aragón le garantizaba una de las tres únicas plazas que la organización ofrece a nivel mundial. La marca coreana ya había participado con un Kyron adaptado utilizado por Isidre Esteve para la edición 2009 del Rally Dakar pero no había continuado en competción desde entonces, al menos a este nivel. En 2017 Oscar, pese a no tener ninguna experiencia en el Dakar ni en raids de recorridos tan largos, logra ilusionar a SsangYong que decide dar un gran paso adelante en su desarrollo, afrontando como equipo oficial el reto de completar el Dakar con el ambicioso objetivo de concluir la prueba entre los mejores debutantes. SsangYong no sólo ha cumplido su objetivo de estar “entre los mejores” sino que ha situado al Tivoli DKR en el mejor puesto de la categoría.

Otra participante digna de especial mención es Cristina Gutiérrez que ha vuelto a tierras americanas de la mano de Mitsubishi, pilotando un Montero preparado por ARCMiracar dentro de la estructura de DKR Raid Service. Como ya hiciera en la Baja Extremadura y la Baja Aragón, el asiento del copiloto ha estado ocupado por el gerundense Gabi Moiset. Esta ha sido la segunda participación de Cristina en el Dakar, después de que en la edición de 2017 consiguiera el hito de convertirse en la primera piloto española que lograba finalizar la prueba en la categoría de coches.

La joven piloto de 26 años ha logrado finalizar en la posición 38 tras haber pasado algunas etapas francamente duras, un vuelco, días sin dormir, siendo remolcada durante muchos kilómetros o teniendo que reparar durante toda la noche; pero finalmente ha logrado llegar a la meta.

Clasificación final:

1 CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ PEUGEOT 49h 16′ 18”

2 NASSER AL-ATTIYAH MATTHIEU BAUMEL TOYOTA 49h 59′ 58” + 00h 43′ 40”

3 GINIEL DE VILLIERS DIRK VON ZITZEWITZ TOYOTA 50h 32′ 59” + 01h 16′ 41”

4 STEPHANE PETERHANSEL – JEAN PAUL COTTRET PEUGEOT 50:41:47 +1:25:29

5 JAKUB PRZYGONSKI – TOM COLSOUL MINI 52:01:42 +2:45:24

6 SHEIKH K. AL QASSIMI – XAVIER PANSERI PEUGEOT 53:37:16 +4:20:58

7 MARTIN PROKOP – JAN TOMANEK FORD 56:37:07 +7:20:49

8 PETER VAN MERKSTEIJN – MACIEJ MARTON TOYOTA 56:57:46 +7:41:28

9 SEBASTIAN HALPERN – EDU PULENTA TOYOTA 58:24:28 +9:08:10

10 LUCIO ALVAREZ – ROBERT HOWIE TOYOTA 58:35:04 +9:18:46